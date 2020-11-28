مصر – أحرز نجم نادي الزمالك، المخضرم محمود عبد الرازق “شيكابالا”، هدفا عالميا خلال المباراة التي جمعت فريقه بغريمه الأهلي، أمس الجمعة، في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وانطلق “شيكابالا” بالكرة على الرواق الأيمن مراوغا ثلاثي الأهلي، علي معلول، وجونيور أغايي، وعمرو السولية، قبل أن يطلق تسديدة رائعة بيسراه، انفجرت في المقص الأيمن لمرمى الحارس الدولي المصري محمد الشناوي، الذي لم يحرك ساكنا، واكتفى بمراقبة الكرة وهي تسكن شباكه في الدقيقة 31.

ولم تكتمل فرحة “شيكابالا” بهذا الهدف، حيث خسر فريقه المباراة بهدفين مقابل واحد، ليحرم بذلك الزمالك من التتويج باللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه.

المصدر: RT

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