ليبيا – قال المحلل السياسي عز الدين عقيل إن مصدرًا دبلوماسيًا غربيًا خاصًا أبلغه بالخطة التي يقودها الإنجليز ويسعون لفرضها كأمر واقع استباقي، استغلالًا لفترة الفراغ الدولي الجارية بليبيا.

عقيل أوضح في تدوينة له أن الخطة تتمحور حول الإبقاء على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج رئيسًا للمجلس الرئاسي، مكافأة له على طرحه وعزمه على الاستقالة وتبنيه لخيار الانتخابات في كل أطروحاته.

وقال: إن المجتمع الدولي هو الذي تورط بتضخيم عقيلة صالح عبر إصراره على الاعتراف به ممثلًا وحيدًا وحصريًا لمجلس النواب مقابل التهميش الكلي ل 199 نائبًا آخر وعلى حسابهم جميعًا، لذا فقد قررت الخطة الإنجليزية تعريض صالح لأقصى درجات التهميش.

وأكد أن هناك موافقة على هذه الخطة، ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات التطبيق يوم الأربعاء القادم بغدامس فور إفراغ يد صالح من سلاحه القوي والوحيد، وهو وعود المؤثرين بالمناصب لنيل دعمهم، وتحوله إلى عضو شكلي. ستبدأ إجراءات الإعلان عن خطة بقاء السراج رئيسًا للمجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء سيكون من شرق البلاد.

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