غزة – أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، امس، عن تصدير زيت الزيتون إلى دول عربية لأول مرة.

وقال متحدث الوزارة، أدهم البسيوني، للأناضول إنه تم تصدير 24 طنا من الزيت لدول عربية لأول مرة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج.

وأضاف أن وزارته “تعتمد في قرار عملية التصدير على ضرورة توفر فائض من السلعة داخل قطاع غزة، تعزيزا لصمود المزارعين ودعمهم”.

وقال المتحدث إن الكميات التي تم تصديرها من زيت الزيتون المنتج داخل قطاع غزة “عينات تجريبية تم تصديرها لدول عربية” لم يذكرها.

من جانبه، قال تاجر المواد الغذائية والزراعية حمدي الجرجاوي، للأناضول: “تم تصدير 990 صفيحة زيت زيتون للسعودية (15 طن)، و600 للإمارات (9 أطنان)

وأضاف الجرجاوي: “هذا يساعد المزارعين في تعويض خسائرهم، والإسهام في تحسين أوضاعهم المادية”.

وبلغ إنتاج فلسطين من زيت الزيتون هذا العام نحو 14 ألف طن، منها حوالي 4 آلاف طن إنتاج قطاع غزة، وفقا لوزارة الزراعة الفلسطينية.​​​​​​​

الأناضول

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