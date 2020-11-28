ما هي قيمة الجائزة المالية التي تحصل عليها الأهلي بعد فوزه بدوري الأبطال؟

ما هي قيمة الجائزة المالية التي تحصل عليها الأهلي بعد فوزه بدوري الأبطال؟

مصر – سيحصل نادي الأهلي المصري، إلى جانب كأس البطولة والميداليات الذهبية، على 3.5 مليون دولار، إثر فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2019/ 2020.

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه (رقم قياسي)، بعدما تغلب على غريمه التقليدي، الزمالك، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وينقسم المبلغ، الذي سيحصل عليه الأهلي بعد هذا التتويج، إلى 2.5 مليون دولار، هي جائزة الفوز باللقب الإفريقي، إضافة لحصوله على مليون دولار، على الأقل، نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2020، المقرر إقامتها في قطر.

في المقابل، سيحصل الزمالك على مليون وربع المليون دولار، وهي جائزة وصيف البطل.

المصدر: وكالات

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