مصر – استقبل ميناء الإسكندرية في مصر دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديد بإجمالي 13 عربة جديدة وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة.

ووصلت العربات في الصفقة التي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديد المصرية وشركة “ترانس ماش” الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل المصري أن العربات الـ13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 138 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتسعى وزارة النقل المصرية لإنشاء أول شركة في مصر متخصصة في صناعة الوحدات المتحركة، بشرق بورسعيد وذلك تحت اسم الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديد (نيرك) والتي ستدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد في عملية توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، وخاصة عربات مترو الأنفاق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

Share and Enjoy ! 0 Shares