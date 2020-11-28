مصر – أفاد مشتري الحبوب الحكومي المصري، هيئة السلع التموينية، امس، إنه تم شراء 175 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية للشحن بين العشرين والحادي والثلاثين من يناير القادم.

وأفاد متعاملون أن الكمية شملت 55 ألف طن بسعر 274.80 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن، و60 ألف طن بسعر 275.15 دولار للطن، ومثلها بسعر 275.40 دولار للطن.

وتسعى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إلى زيادة إنتاجها المحلي في محاولة لخفض الواردات، وتشتري الحكومة وتجار القطاع الخاص نحو 10 ملايين طن من الخارج سنويا.

المصدر: رويترز + وكالات

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