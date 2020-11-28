أفاد مراسل RT في اليمن، امس، بمقتل قائد عمليات قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، العقيد عوض السعدي، وعدد من مرافقيه في محافظة أبين جنوب البلاد.

وقال المراسل إن قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قصفت مواقع القوات الجنوبية بجبهة الطرية بمحافظة أبين بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل السعدي ومرافقيه.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وعرقلة الجهود التي يبذلها التحالف بقيادة السعودية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في محافظة أبين لإفساح المجال أمام تنفيذ بنود “اتفاق الرياض” وإعلان الحكومة الجديدة، وهو الاتفاق الذي لا يزال حبرا على ورق منذ أكثر من عام على التوقيع عليه.

المصدر: RT

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