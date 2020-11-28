وسائل إعلام : سفارات إسرائيل في الخارج في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال العالم الإيراني

وسائل إعلام : سفارات إسرائيل في الخارج في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال العالم الإيراني

إسرائيل – أفادت وسائل إعلام عبرية بأن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم رفعت مستوى التأهب الأمني، على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، في طهران.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم السبت أن سفارات الدولة العبرية في العالم في مستوى التأهب الأمني (الحالة القصوى)، تحسبا لانتقام محتمل من عملية اغتيال محسن زاده، التي حمّلت السلطات الإيرانية تل أبيب المسؤولية عنها.

كما أشارت القناة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الجاليات اليهودية بمختلف الدول.

وأصبح محسن فخري زاده، الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي، خامس عالم نووي إيراني تم اغتياله منذ عام 2010، وألقت سلطات الجمهورية الإسلامية على إسرائيل اللوم في عمليات الاغتيال هذه.

المصدر: القناة الـ12 الإسرائيلية

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