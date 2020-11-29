 أردوغان عن وجود تركيا في ليبيا : أنا مكلف من ملايين المسلمين حول العالم – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا –  زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن  هناك مسؤولية الملقاة على عاتقه مع ملايين المسلمين حول العالم بصفته أحد أفراد الأمة الإسلامية مكررًا بذلك نفس المزاعم التي كان يرددها السلاطين واللصوص العثمانيين في القرون الماضية كمبرر لغزو الأمم يتجاوز حتى من دعاهم للتواجد في بلادهم .

وقال : “إننا مكلفون بالدفاع عن المظلومين السوريين والأطفال اليمنيين الذين يعانون من الجوع والأمراض، وحقوق الأيتام الفلسطينيين”.

أردوغان وفي كلمة له أمس السبت خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية قال ” أن تركيا تتعامل مع الأزمات المختلفة في العالم الإسلامي من هذا المفهوم  من فلسطين إلى ليبيا ومن قره باغ إلى سوريا “.

وأردف الرئيس التركي أن بلاده تحتضن منذ قرون طويلة أناسا من ثقافات وأديان مختلفة وتسعى للوقوف في وجه النزعات العرقية والمذهبية، وتهدف لسياسة متوازنة وعادلة حول الحريات الدينية وتقدم أنموذجا للبشرية جمعاء.

ويأتي حديث أردوغان هذا بالتزامن مع جسر جوي غير مسبوق بين قواعد جوية تركية ومطارات قواعد ليبية تتواجد بها القوات التركية او تسيطر عليها مثل قاعدة الوطية ومصراتة ومعيتيقة وسط تحذيرات وتقارير من تحشيد تركي لحرب جديدة تنسف اتفاق 5+5 الذي كان اردوغان قد أعلن رفضه له .

المرصد – متابعات

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