 الأنصاري عن العملية ضد عناصر القاعدة في أوباري : انتهاك حرمات وهدم بيوت – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – ندد عضو ملتقى حوار تونس ” حسين الأنصاري ” بالعملية الأمنية التي نفذتها القوات المسلحة في أوباري واستهدفت خلالها وكرًا لتنظيم القاعدة الإرهابي .

وقال الأنصاري عبر صفحته على فيسبوك عن العملية التي وقعت في حي الشارب بمدينة أوباري صباح اليوم السبت بأنها ” انتهكت الحركات وهدمت للبيوت وأصابت اطفال ونساء وهي أمر غير مقبول ومستنكر ” .

وجرى خلال العملية إعتقال مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة بينهم إثنان من ” طوارق مالي ” وهما الإرهابيان ” حسن وشي ومحمد افاغش” اضافة لاربعة آخرين تتحفظ المرصد عن المعلومات بشأنهما لدواعي أمنية .

بعض حملة الجنسيات الأجنبية في هيئة الحوار

وأثار ترشح حسين الأنصاري من قبل البعثة لملتقى الحوار عاصفة من الانتقادات كونه لايحمل الجنسية الليبية وقد استبعد لهذا السبب من عضوية المؤتمر العام سنة 2013 , وهو يحمل الجنسية المالية كما انه قدم إلى تونس للحوار من مالي وليس من ليبيا ، وفقًا لمعلومات المرصد .

وعن العملية في أوباري ، قال الأنصاري : ” أي جهة لاترتكز في عملها العسكري او الأمني علي التنسيق مع البلدية والتي تمثل كل مكونات المدينة والأعيان والأجهزة الامنية في المنطقة ولاتحترم حرمة البيوت لن نعترف بشرعيتها وسنتعامل معها كطرف معتدي ” .

وبذلك يشير الأنصاري إلى أن أي عملية سيتم من خلالها استهداف ارهابيين يجب ان تنسق فيها القوات المسلحة مع البلدية ومكوناتها ، حتى يعترف هو من مقر اقامته في جمهورية مالي بشرعيتها .

يشار إلى أن القوات الأمريكية كانت قد استهدفت حي الشارب بمدينة أوباري مرتين في صيف 2018 بضربات جوية ادت لمقتل واصابة عدد من عناصر تنظيم القاعدة وهو ذات الحي الذي نفذت به القوات المسلحة عمليتها اليوم .

المرصد – خاص

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