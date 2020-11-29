ليبيا – ندد عضو ملتقى حوار تونس ” حسين الأنصاري ” بالعملية الأمنية التي نفذتها القوات المسلحة في أوباري واستهدفت خلالها وكرًا لتنظيم القاعدة الإرهابي .

وقال الأنصاري عبر صفحته على فيسبوك عن العملية التي وقعت في حي الشارب بمدينة أوباري صباح اليوم السبت بأنها ” انتهكت الحركات وهدمت للبيوت وأصابت اطفال ونساء وهي أمر غير مقبول ومستنكر ” .

عاجل > مصدر عسكري لـ #المرصد : مباشرة التحقيق مع عناصر تنظيم القاعدة المعتقلين في #أوباري بعد نقلهم إلى الشرق. #ليبيا — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 28, 2020

وجرى خلال العملية إعتقال مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة بينهم إثنان من ” طوارق مالي ” وهما الإرهابيان ” حسن وشي ومحمد افاغش” اضافة لاربعة آخرين تتحفظ المرصد عن المعلومات بشأنهما لدواعي أمنية .

وأثار ترشح حسين الأنصاري من قبل البعثة لملتقى الحوار عاصفة من الانتقادات كونه لايحمل الجنسية الليبية وقد استبعد لهذا السبب من عضوية المؤتمر العام سنة 2013 , وهو يحمل الجنسية المالية كما انه قدم إلى تونس للحوار من مالي وليس من ليبيا ، وفقًا لمعلومات المرصد .

وعن العملية في أوباري ، قال الأنصاري : ” أي جهة لاترتكز في عملها العسكري او الأمني علي التنسيق مع البلدية والتي تمثل كل مكونات المدينة والأعيان والأجهزة الامنية في المنطقة ولاتحترم حرمة البيوت لن نعترف بشرعيتها وسنتعامل معها كطرف معتدي ” .

مزدوجي جنسية في ملتقى الحوار يتمسكون بجعله هيئة عليا تمنح الثقة للحكومة وتمنع مزدوجين آخرين من الترشح . #ليبيا #المرصد https://t.co/JaDQBENjas — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 15, 2020

وبذلك يشير الأنصاري إلى أن أي عملية سيتم من خلالها استهداف ارهابيين يجب ان تنسق فيها القوات المسلحة مع البلدية ومكوناتها ، حتى يعترف هو من مقر اقامته في جمهورية مالي بشرعيتها .

عاجل : مقاتلات مجهولة الهوية تستهدف موقعاً فى حي الشارب بمدينة اوباري جنوب #ليبيا . #المرصد — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 26, 2018

يشار إلى أن القوات الأمريكية كانت قد استهدفت حي الشارب بمدينة أوباري مرتين في صيف 2018 بضربات جوية ادت لمقتل واصابة عدد من عناصر تنظيم القاعدة وهو ذات الحي الذي نفذت به القوات المسلحة عمليتها اليوم .

المرصد – خاص

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