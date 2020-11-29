العراق – أعلن البنك المركزي العراقي إطلاق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان.

وأكد البنك المركزي في بيان أن المشروع يستهدف بشكل عام الوزارات ودوائر الجباية التي تستحصل ايراداتها من خلال الفواتير والرسوم وعلى رأسها صندوق الإسكان العراقي حيث سيتيح أتمتة العمليات الاقراضية كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والغاء التعاملات النقدية، كما أنه سيساهم في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة آمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة الدفع الالكتروني التي يوفرها البنك المركزي وفق جدول زمني يضمن شمول كافة المحافظات.

وكالات

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