إسرائيل – تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة وإقرار خصم قيمة فاتورة رواتب الأسرى من أموال المقاصة التي سيتم تحويلها للسلطة الفلسطينية.

وقدرت وسائل إعلام عبرية قيمة فاتورة رواتب الأسرى للعام 2019 والتي ستخصم من أموال المقاصة التي تكدست لدى المالية الإسرائيلية منذ أشهر في ظل رفض السلطة الفلسطينية استلامها، بقرابة 600 مليون شيكل.

وقالت صحيفة “إسرائيل هايوم” الاسرائيلية إن قيمة أموال المقاصة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات والتي سيتم تحويلها للسلطة بعد خصم قيمة رواتب الأسرى الفلسطينيين.

المصدر: مكان+ معا

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