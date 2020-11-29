ليبيا – قال عضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن 150 نائبًا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة سيحضرون جلسة غدامس ، الذي ستعقد الأربعاء المقبل لمناقشة سبل توحيد البرلمان المنقسم منذ سنوات.

الرعيض وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري أمس السبت قال إن الترجيحات تشير إلى أن اللقاء القادم سيفضي إلى إعلان توحيد البرلمان ليلتئم مجددًا في جسم واحد يمثل كل الليبيين، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يحضر هذه اللقاءات رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي وصفه بـ” الخاسر الأكبر من توحيد البرلمان”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن القرارات التي ستصدر عن اجتماع البرلمان خلال جلسات الاجتماع التي تتعلق بإعادة توحيد البرلمان والأزمة الليبية بشكل عام ستحظى بإجماع كبير من الأعضاء، مستندًا في ذلك إلى ما لمسه من اتفاق كبير وإجماع على مجمل القضايا التي طرحت خلال لقاءات طنجة.

وحول العدد الرسمي لأعضاء البرلمان على كافة التراب الليبي، قال الرعيض إن العدد الحالي تقلص إلى 170 نائبًا من أصل 188، حيث توفي البعض، فيما تقلد آخرون من الأعضاء مناصب في الدولة، مثل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا وآخرين.

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