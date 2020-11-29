ليبيا- رأى المحلل السياسي سنوسي الشريف أن الاجتماعات الأخيرة بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومدير عام الشؤون السياسية والأمنية بالخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي، أحد الخيوط المهمة في تغيير بوصلة السياسة الخارجية الروسية تجاه ليبيا.

الشريف وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس السبت قال إن ما نتج عن هذه المحادثات تركز حول إمكانية حل النزاع في ليبيا، وكذلك تأكيد الطرفين على أهمية زيادة التنسيق بينهما من أجل تسهيل سلام دائم في ليبيا.

وبين أن هذا التقارب يمثل رغبة روسية في التواصل مع الفاعلين دوليًا، وذوي العلاقة بالمتنفذين دوليًا في غرب ليبيا.