ليبيا – أصدر الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري بيانًا بشأن عملية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الغربي نفذت فجر أمس السبت.

اللواء المسماري أعلن في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه اعتقالَ 7 إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك، والإرهابي عمر واشي.

وقال: ” نفذت سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة عملية نوعية في منطقة أوباري حي التراقين وحي الشارب بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي”.

المسماري أكد أن قوات الجيش صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة، مشيرًا إلى أن العملية جاءت إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها، وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.

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