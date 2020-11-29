المرصد العراقي : لا داعي للجان التحقيقية التي تشكلها حكومة الكاظمي

المرصد العراقي : لا داعي للجان التحقيقية التي تشكلها حكومة الكاظمي

العراق – أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، اليوم الأحد، بياناً شكك فيه بجدوى اللجنة التي أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيلها للتحقيق في الأحداث الدموية الأخيرة بمحافظة ذي قار.

وقال المرصد في بيان صحفي: “لا داعي لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار، لأنها ستكون شبيهة باللجان السابقة، ولن تخرج بنتائج”.

وأضاف، أن “الحكومة العراقية تتجاهل محاسبة الجناة لأسباب سياسية، وأن دماء العراقيين صارت ثمناً لمشروع سياسي انتخابي تقوده أطراف حكومية”.

وأشار المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى أن “الحكومة أصبحت بلا موقف تجاه ما يتعرض له العراقيون”.

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا لإدارة “الأزمة” في محافظة ذي قار على خلفية أعمال العنف التي شهدتها مدينة الناصرية، مركز المحافظة، خلال اليومين الماضيين.

وشهدت الناصرية (جنوب العراق) خلال اليومين الماضيين أعمال عنف تخللتها صِدامات بين المتظاهرين، المحتجين على الأوضاع الاقتصادية، وأتباع زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) تسببت بمقتل وإصابة نحو 60 متظاهراً.

المصدر: RT

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