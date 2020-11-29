ليبيا – قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس السبت إن ليبيا تحتاج إلى مجلس نواب يسير في اتجاه واحد لإنهاء الانقسامات.

جاء ذلك في كلمة لبوريطة خلال الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري لمجلس النواب، المنعقد بمدينة طنجة منذ الإثنين وفقًا لوكالة “الأناضول”.

وقال بوريطة: “المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس نواب فيه الوئام ويسير في اتجاه واحد تنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية أو غيرها، ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين”.

وأشاد بنجاح هذا الاجتماع التشاوري الذي عرف حضور أزيد من 123 نائبة ونائبًا من أعضاء مجلس النواب، واصفًا هذا الحضور بـ”النجاح الكبير لأن المجلس لم يلتئم منذ سنوات”.

وتمنى أن يكون هذا الاجتماع التشاوري نقطة انطلاقة لمجلس نواب يلعب دوره كاملًا، خصوصًا أن الجميع ينتظر منه أن يلعب الدور المحدد له في الاتفاق السياسي، وهو دور مهم في مجال التعيين والتشريع والمراقبة.

وأشاد بمخرجات الاجتماع التشاوري، خاصة الانعقاد المقبل لدورة المجلس فوق الأرض الليبية والتي ستشكل نقطة تحول مهمة ولها تأثير كبير في المسار السياسي.

Share and Enjoy ! 0 Shares