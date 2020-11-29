المنامة – حسم منتخب لبنان تاهله إلى نهائيات كأس آسيا 2021 لكرة السلة وذلك بفوزه على شقيقه العراقي بنتيجة (78-69) في المباراة التي جرت، اليوم الأحد على ملعب ستاد خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة.

وتفوق العراق خلال الشوط الأول لينتهي الربع الأول (14-16) ومن ثم الثاني (36-40)، ليعود لبنان ليتفوق في الربع الثالث (66-51).

الشوط الأول

بدأ المنتخب العراقي بشكل أفضل من المنتخب اللبناني، حيث فرض مدرب اسود الرافدين السلوفيني عزيز بكير أسلوبه بإغلاق المساحات على حساب منتخب الأرز لينتهي الربع الأول 16-14 لصالح السلة العراقية.

ووسع مايفل ديماريو الفارق لصالح العراق بعدما سجل ثلاثية لصالح منتخبه حيث وصلت النتيجة لفارق 9 نقاط.

ورد لبنان سريعا عبر آتر ماجوك ومن ثم وائل عرقجي اللذان قلصا الفارق إلى 4 نقاط (30-26) قبل 5 دقائق من انتهاء الربع الثاني.

وتابع عرقجي تألقه بتسديد ثلاثيتين، وعادت بلبنان بقوة إلى أجواء اللقاء لكن تألق لاعبي العراق أنهى الربع الثاني لصالحهم بنتيجة (40-36).

الشوط الثاني

ومع انطلاق الربع الثالث بدأ رجال الأرز بقوة، حيث سجلوا 12 نقطة متتالية دون أن تتلقى السلة اللبنانية أي نقطة حيث وسع العرقجي ورفاقه الفارق إلى (40-46) خلال 4 دقائق.

وكسر لاعب العراق حسين طالب العودة اللبنانية ليسجل نقطتين ثمينتين في الدقيقة (06:13).

وانتهى الربع الثالث بتقدم لبنان بنتيجة (66-51) وذلك بعدما سيطر أبناء المدرب جو مجاعص بشكل تام على أجواء اللقاء وسجل علي منصور ثلاثية في الثواني الأخيرة.

ومع بداية الربع الاخير سجل محمد الخفاجي سلتين عراقيتين محاولا تقليص الفارق في الدقيقة (7:00) و(06:50).

ومع دخول علي مزهر إلى أرض الملعب، استطاع لبنان تنظيم خط دفاعه ليسجل وائل عرقجي وآتر ماجوك بأريحية كبيرة عدة سلات مهمة حيث انتهت المباراة بفوز لبنان بفارق 9 نقاط.

ورفع لبنان رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة من 4 انتصارات، في حين تلقى العراق خسارته الرابعة متذيلا ترتيب المجموعة.

وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares