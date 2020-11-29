ليبيا – القت السلطات في مالطا أمس السبت القبض على 15 شخصًا على صلة بقضية غسيل أموال وتهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وميليشيات مسلحة في ليبيا، وفق ما ذكرت صحيفة ”مالطا توداي“.

وبحسب الصحيفة وفقًا لما ذكره موقع “إرم نيوز”، فإن إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بالشرطة المالطية صادرت 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا، وكمية كبيرة من المجوهرات وملابس من الماركات العالمية، ومعدات إلكترونية منها هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، وكمية كبيرة من الوثائق ما تزال قيد التحليل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: “إن التحقيق ما يزال جاريًا، في حين وجهت السلطات المختصة الاتهامات إلى 5 أشخاص بتهم غسل الأموال وعدة جرائم أخرى”، مبينة أنه تم رفض الإفراج عنهم بكفالة، وهم الآن رهن الاعتقال الوقائي في إصلاحية كورادينو، كما وجهت المحكمة أيضًا لـ 15 شركة تهم ارتكاب جرائم غسل الأموال.

ونقلت الصحيفة عن سفارة الولايات المتحدة في فاليتا قولها: “إن مالطا أثبتت التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك اليوروبول وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ لحماية الموارد الطبيعية الليبية، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

الصحيفة أفادت بأن أجهزة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي تجري كل عام مئات التحقيقات في الجرائم المالية الدولية،مما يؤدي غالبًا إلى نتائج استثنائية واعتقالات وتفكيك الجماعات الإجرامية، لافتة إلى أنه ما يزال الاتحاد الأوروبي يظهر نتائج متواضعة عندما يتعلق الأمر باستعادة الأصول الإجرامية، إذ يحتفظ المجرمون بأكثر من 98٪ من أصولهم.

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