إنجلترا – أعلنت قيادة سلاح الجو الملكي البريطاني، أن مقاتلات تابعة لها من طراز ” تايفون” انطلقت يوم الأحد، لاعتراض طائرات روسية بعيدة المدى مضادة للغواصات من طراز “تو-124”.

وأضافت القيادة، في بيانها، أن مقاتلات “تايفون” للرد السريع، توجهت لاعتراض طائرات روسية من طراز “تو-124″، عند تحليقها فوق بحر الشمال بالقرب من المجال الجوي البريطاني.

جدير بالذكر أن “تو-124″، هي طائرة دورية واستطلاع بحري روسية، ومخصصة لمحاربة الغواصات، وهي نسخة مشتقة من من القاذفة الاستراتيجية من طراز “تو-95” السوفيتية.

المصدر: إنترفاكس

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