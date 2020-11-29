مقتل العشرات من رجال الأمن الأفغان بانفجار سيارة مفخخة في مدينة غزني بشرق أفغانستان

مقتل العشرات من رجال الأمن الأفغان بانفجار سيارة مفخخة في مدينة غزني بشرق أفغانستان

أفغانستان – أدى انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، إلى مقتل 26 فردا من رجال الأمن الأفغانيين، وفق ما أفاد به مسؤولون لـ”فرانس برس”.

وافادت وكالة الانباء الصينية شيخنوا أن الهجوم وقع خارج معسكر للجيش في مدينة غزني عاصمة ولاية غزني بشرق أفغانستان، وذلك نقلا عن مسؤول محلي، أشار الى حدوث تبادل لإطلاق للنار عقب الانفجار.

كما أعلن مصدر في ولاية قندهار بجنوب أفغانستان، يوم الأربعاء الماضي، عن انفجار سيارة مفخخة، خارج مكتب تابع لشرطة الولاية، أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل، وفقا لوكالة “شينخوا”.

ولقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، يوم الثلاثاء الماضي، حسب قناة “طلوع نيوز” الأفغانية، نقلا عن مصادرها.

المصدر:”فرانس برس + شينخوا”

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