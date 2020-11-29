إسبانيا – خلد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، ذكرى مواطنه الراحل دييغو مارادونا خلال لقاء فريقه أمام أوساسونا، عصر اليوم الأحد في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

واكتسح النادي الكتالوني ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة، وابتعد بذلك عن منطقة الخطر، حيث ارتقى للمركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما وقع أساسونا في المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

وتقدم برشلونة بهدف سجله مارتن برايثوايت في الدقيقة 29، ثم أحرز أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 42، فيما سجل فيليب كوتينيو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 57، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وبعد أن سجل الهدف، خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود وهو قميص فريق مدينته نيويلز أولد بويز وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال اللعب هناك لفترة في 1993.

وكرّم برشلونة قبل انطلاق المباراة مارادونا، الذي لعب للنادي فترة مليئة بالأحداث لكنها كانت محبطة بين 1982 و1984، حيث وضع قميصا سابقا يحمل توقيعه عند مقصورة الاستاد بينما وقف اللاعبون دقيقة حداد أمام قميص قديم لبرشلونة يحمل الرقم 10.

المصدر: “رويترز”

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