إيطاليا – يتواجه نابولي الأحد مع ضيفه روما في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي بقميص المنتخب الأرجنتيني، وذلك تكريما لأسطورته دييغو مارادونا الذي فارق الحياة عن 60 عاما إثر انتكاسة صحية.

وكشف النادي الإيطالي الجنوبي في بيان الأحد أنه كان يعتزم استخدام القميص الجديد قبل وفاة النجم الأرجنتيني الفائز مع بلاده بلقب مونديال 1986، موضحا: “قبل عام، بالتعاون مع كابا (شركة المستلزمات الرياضية الراعية للفريق)، راودتنا فكرة قميص خاص يذكرنا بدييغو مارادونا وببلده الحبيب الأرجنتين والعلاقة الوطيدة بسكان نابولي”.

وأوضح البيان المصحوب بالخطين العموديين الأزرق والأبيض لقميص المنتخب الأرجنتيني: “كنا نأمل أن يتمكن دييغو من رؤيته، ولما لا أن يضعه على كتفيه…”، مشيرا الى أن “تقديم الطقم الجديد كان مقررا أصلا من أجل المرحلة التاسعة، بمناسبة مباراة نابولي ضد روما. (الآن وبعد وفاة مارادونا) القميص الذي سيرتديه اللاعبون مساء (الأحد) سيكون له معنى أكبر مما كان يتصور”.

وسبق للاعبي نابولي أن كرموا مارادونا الخميس قبل مباراة فريقهم مع رييكا الكرواتي 2-0 في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” على ملعب “سان باولو”، وذلك من خلال ارتداء القميص رقم 10 واسم الأسطورة.

وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال دقيقة الصمت حيث ظهرت صورة للغائب الاكبر على شاشة عملاقة داخل الملعب.

ومنذ إعلان خبر وفاة مارادونا، توافد الآلاف من أنصار نابولي باتجاه ملعب “سان باولو” الذي سيطلق عليه قريبا اسم مارادونا، كما اقترح ذلك عمدة المدينة الأربعاء، في حين صرح رئيس النادي، اوريليو دي لورنتيس: “اعتقد انه من المنصف ان نسمي ملعب سان باولو بإسمك لكي تبقى معنا”.

ولم ينتظر أنصار نابولي قرار مجلس الإدارة فوضعوا لافتات على أسوار الملعب كُتب عليها “ملعب دييغو ارماندو مارادونا” مع صورة لوجه الأرجنتيني وتوقيع أنصار المدرج الشهير “كورفا بي”.

وترك مارادونا بصمة لا تمحى في تاريخ نابولي الذي دافع عن ألوانه على مدى سبع سنوات بين 1984 و1991، وقاده فيها إلى إحراز اللقب المحلي مرتين، وكل من كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا مرة واحدة.

المصدر: “أ ف ب”

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