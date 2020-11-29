العراق – أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن صادرات النفط الخام لبلاده مستقرة خلال الشهر الجاري، عند 2.87 مليون برميل يوميا، مؤكدا التزام بغداد باتفاقية خفض الإنتاج.

تصريحات عبد الجبار أدلى بها لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، وأشار فيها أن “إجمالي صادرات الخام من موانىء جنوب البلاد يبلغ 2.77 مليون برميل يوميا”، والباقي عبر ميناء جيهان التركي وإلى الأردن.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة النفط العراقية، تصدير 2.876 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة 263 ألف برميل عن سبتمبر/ أيلول الذي سجل تصدير 2.613 مليون برميل يوميا.

واتهمت بلدان في تحالف “أوبك+” خلال العام الجاري، العراق، بعدم التزامه باتفاقية خفض الإنتاج الحالية، فيما نفى الوزير العراقي في تصريحات منفصلة اليوم، لجريدة الصباح المحلية (حكومية)، طلبا مرتقبا لبلاده بإعفائها من الاتفاقية.

وذكر عبد الجبار أن اتفاق “اوبك+” واستمرار وحرص الأعضاء على الالتزام بمحددات خفض الإنتاج، من شأنه الحفاظ على سعر برميل النفط، والاسهام في ارتفاعه في السوق لأكثر من 50 دولارا مطلع 2021.

والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أزيد من 90 بالمئة من إيراداتها.

وكالات

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