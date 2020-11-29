إنجلترا – فارق الممثل البريطاني ديف بروز، الشهير بـ: “دارك فادور” في فيلم “حرب النجوم”، الحياة عن عمر ناهز 85 عاما، كما أعلن ذلك ممثل أعماله الذي نعاه صباح الأحد بتغريدة على موقع “تويتر”.

وقال: “بأسف شديد وحزن ممزِّق لنا ولملايين المعجبين عبر العالم بأسره، نعلن لكم وفاة موكلنا ديف بروز وهو في الـ 85 من العمر”، مضيفا بحنين الجملة الشهيرة في ثلاثية “حرب النجوم” وهي “لترافقه القوة إلى الأبد”.

وُلد ديف بروز في أنجلترا سنة 1935، وعُرف بدور ثانوي في فيلم المخرج ستانلي كوبريك “أورانج ميكانيك” عام 1971 وبتمثيله أدوارا في فيلم “فرانكنشتاين” سنة 1974 وفي مجموعة أفلام أخرى قبل أن يلمع نجمه في “حرب النجوم” للمخرج جورج لوكاس. وجسد في هذا الأخير دور الشرير بنجاح فائق، جعله من أفضل متقمصي هذا الدور في تاريخ السينما، حيث ما زال يذكره جيل السبعينيات والثمانينيات، لأن، مثلما كان يقول في الفيلم، “كل الناس يتذكرون الشرير”. وكان ديف بروز بطول قامته (1,98 متر) وقوته البدنية، كممارس لامع لرياضة كمال الأجسام، أكثر من ملائم لهذا الدور الذي صنع مجده المهني وترك بصمات عميقة في مشواره الفني الذي دام 50 عاما.

أما الذين تابعوا خلال بداية السبعينيات مسلسل “الدكتور هو” الخيالي فلا شك أنهم لم ينسوا ديف بروز في هيئة الوحش ذي الجسد الآدمي في نصفه والحيواني في نصفه الآخر.

المصدر: “تويتر”، “BBC” صحيفة “La Dépêche” الفرنسية

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