الإمارات العربية – أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميا، اليوم الاثنين، إنهاء تعاقده مع الكولومبي خورخي بينتو، ورحيله عن قيادة المنتخب الأول، بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع “الأبيض”.

وقال يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية الإماراتية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم:”اتفقنا مع مدرب المنتخب الكولومبي على إنهاء التعاقد بين الطرفين بطريقة حضارية لصعوبات عديدة”.

وتعاقد الاتحاد الإماراتي مع بينتو، البالغ من العمر 67 عاما، في يوليو الماضي بعقد يمتد لموسمين، بديلا للصربي، يوفان يوفانوفيتش، وبدأت الكثير من الآمال تعقد عليه لقيادة “الأبيض” للتأهل في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة السابعة التي يحتل فيها المركز الرابع برصيد 6 نقاط، حصيلة فوزين وخسارتين.

إلا أن ظهور المنتخب الإماراتي بمستوى متواضع خلال مبارياته الودية الثلاثة التي خاضها تحت قيادة المدرب الكولومبي، دفع اتحاد الكرة لإنهاء التعاقد معه.

وسبق لبينتو قيادة منتخبي كولومبيا وهندوراس، كما يعد المدرب التاريخي لمنتخب كوستاريكا، إذ تولى تدريبه من 2011 إلى 2014، وقاده لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2014 في البرازيل، عندما تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الثمانية.

المصدر: الإمارات اليوم+ وكالات

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