السعودية – أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، عن إحالة اشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة السعودية.

وقالت الهيئة، في بيان، أن المخالفة تتضمن تداولات على سهم شركة “دار الأركان” للتطوير العقاري، نتج عنها تحقيق مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار).

وأشارت إلى أن “هذه الخطوة جاءت، انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية”.

وأكدت الهيئة أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، “تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية”.

كما شددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح.

وأشارت الهيئة إلى أنها تنسق مع الجهات الأمنية كل وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقاً لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: RT

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