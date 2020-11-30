ليبيا – رفصت عضو مجلس النواب صباح جمعة الترهوني الانتقادات التي وُجهت من البعض إلى المرأة الليبية، وتحديدًا المشارِكات في الملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بالسعي لضمان حصة الثلث بالحكومة المقبلة.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين تساءلت: “إذا كانت المرأة نصف المجتمع، وأكثر انضباطًا وأقل فسادًا، فلماذا لا تتمتع بحصة في المناصب القيادية ما دامت توفرت فيها شروط الخبرة والنزاهة؟”.

وأعربت عضو البرلمان عن تفاؤلها بما قد يحمله المستقبل القريب للمرأة الليبية بما يعزز من سياسات دمجها أكثر في العملية السياسية الراهنة، بعيدًا عن حصرها في الأدوار التقليدية.

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