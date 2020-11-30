الحكومة في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه، أكدت متابعتها عن كثب للكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي طرابلس برئاسة الصديق الكبير.

وقال البيان: “لقد بين صنع الله في كلمته حجم المليارات التي دخلت خلال الأعوام الأخيرة للخزانة العامة بفضل عائدات النفط مصدر الدخل الوحيد لليبيين، دون تحسن يذكر في المستوى المعيشي للمواطن الكريم”.

وأكدت الحكومة على ما جاء في كلمة صنع الله كون الحكومة أول من نادت منذ العام 2015 بتوزيع عادل لعوائد النفط، بما يحسن الخدمات الحكومية وينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن.

كما شددت على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي لحين إيجاد آلية تضمن توزيع عادل له، مشيرةً إلى أن سبب تردي أوضاع المواطن هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، بل وإثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.

الحكومة دعت الجميع للاضطلاع بدورهم والإبقاء على عوائد النفط في حساب مجمد لحين إيجاد طريقة تضمن توزيعه بشكل عادل، بما يحقق رفاهية العيش والكرامة للمواطنين.