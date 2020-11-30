فرنسا – أحرز اللاعب كارل توكو إيكامبي هدفا وصنع اثنين آخرين، ليقود فريق “أولمبيك ليون” الفرنسي للفوز 3- صفر على عشرة لاعبين من “ستاد رانس”، محققا انتصاره الخامس في الدوري الفرنسي.

وهز توكو إيكامبي وبرونو غيمارايش وموسى ديمبلي الشباك ليرفع ليون، الذي لا يلعب في أوروبا هذا الموسم، رصيده إلى 23 نقطة من 12 مباراة.

ويتأخر ليون بنقطتين عن “باريس سان جيرمان” المتصدر، الذي تعادل 2-2 مع ضيفه “بوردو” السبت الماضي، كما يتأخر بفارق الأهداف عن “ليل” صاحب المركز الثاني.

وأهدر “ليل” فرصة تقاسم الصدارة مع “باريس سان جيرمان” عندما اكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه “سانت إيتيان” في مباراة أخرى أقيمت أمس الأحد.

ويحتل “موناكو” المركز الرابع برصيد 23 نقطة أيضا، بعد أن قادته أهداف سفيان ديوب وجلسون مارتنز وكيفن فولاند إلى الفوز 3 – صفر بملعبه على “نيم” ليحقق انتصاره الرابع على التوالي.

ووضع وهبي الخزري “سانت إيتيان” في المقدمة بالدقيقة 33 من ركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة، إثر إعاقة من دوماجوي براداريتش.

وعادل نانيتامو إيكوني النتيجة في الدقيقة 65 بعد أن هيأ له بوراك يلمظ الكرة بصدره، لكن “سانت إيتيان” صمد ليضع حدا إلى سبع هزائم متتالية.

ويحتل “سانت إيتيان” المركز 15 برصيد 11 نقطة متقدما بنقطتين على رانس الذي يأتي في المركز 17.

وافتتح “ليون”، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ الخسارة أمام مضيفه “مونبلييه” في أول مباراة هذا الموسم، التسجيل في الدقيقة 21 بتسديدة من توكو إيكامبي بعد تمريرة ممفيس ديباي العرضية.

وطُرد موريتو كاساما لاعب “رانس” في الدقيقة 31 بسبب عرقلة ديباي وهو في طريقه للمرمى.

وضاعف غيمارايش تقدم صاحب الأرض بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء عقب تمريرة من توكو إيكامبي.

وصنع المهاجم الكاميروني الدولي الهدف الثالث للفرنسي ديمبلي في الدقيقة 66.

المصدر: “رويترز”

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