العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أن العراق سيشهد مطلع عام 2023 انتهاء عملية الغاز المحترق، فيما أكدت العمل على استكمال مشاريع استثماره.

وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي في تصريحات صحفية، إن “الوزارة لديها خطة متكاملة لتوفير الغاز لمحطات الوقود، من خلال استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط وحقول الغاز”.

وأضاف، أن “كميات إنتاج الغاز المستثمر الآن التي تصل إلى 60 بالمئة، والبالغة 1500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، تجهز لمحطات الكهرباء وبشكل مستقر وثابت”.

وأشار الزوبعي إلى أن “عام 2022 وبداية عام 2023 ستكتمل المشاريع التي من شأنها انهاء ملف الغاز المحترق، وفي الوقت ذاته ستضاف كمية 1200 لاستثمارها في محطات الطاقة الكهربائية”.

ويحتل العراق في، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، المركز الثاني عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقا للغاز الطبيعي.

وتشير التقارير إلى أن “العراق أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب يحرق في الأجواء”.

المصدر: “واع” + RT

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