روسيا – قررت محكمة “ليفورتوفو” في موسكو، اليوم الاثنين، تمديد احتجاز مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس”، إيفان سافرونوف، المتهم بالخيانة، حتى مارس العام المقبل.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المكتب الصحفي للمحكمة، أن “المحكمة وافقت على طلب التحقيق ومددت إجراء احتجاز المتهم سافرونوف حتى 7 مارس 2021”.

وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بسبب سرية المعلومات في ملف القضية.

وكان سافرونوف صحفيا قبل أن يتم تعيينه مستشارا لرئيس وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس”، واعتقلته الأجهزة الأمنية في 7 يوليو الماضي.

ويتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، سافرونوف بنقل معلومات سرية حول التعاون العسكري التقني الروسي و”الصناعات الدفاعية” إلى أجهزة مخابراتية لدولة أجنبية عضو في حلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي

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