العراق – أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أهمية أن يقر مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، فيما أشار إلى ضرورة أن تكون الانتخابات “معبرة عن إرادة العراقيين”.

وقال الكاظمي وفقاً لبيان حكومي خلال زيارته مقر مفوضية الانتخابات، إن “من الضروري أن يقر مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها”.

وشدد على ضرورة أن “توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العراق في السادس من يونيو 2021، وتحتاج هذه العملية إلى نحو 250 مليون دولار وفقاً لمستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي.

المصدر: RT

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