روسيا – توقع البنك المركزي الروسي أن يتراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4%، على أن يستأنف النمو في الربع الأول من العام القادم، وذلك بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لتوقعات المركزي الروسي فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سيكون 4% – 5%، بينما سيظهر الاقتصاد الروسي العام القادم نموا 3% – 4%.

وأشار المركزي إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد ستستمر في التأثير على النشاط التجاري في الأشهر المقبلة، ولكن ليس بنفس القوة، التي كانت عليها في الربع الثاني من العام الجاري.

وقبل ذلك توقع المدير التنفيذي لمصرف “سبيربنك”، أكبر البنوك في روسيا، أن يسجل الاقتصاد الروسي تراجعا في 2020 ما بين 3.5% – 4.5%، على أن ينمو الاقتصاد في 2021 بنسبة 2.5% – 3.5%.

المصدر: نوفوستي

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