الممثل شين كونري مات بقصور رئوي قلبي بعد معاناة طويلة من الخرف

الولايات المتحدة – أفاد الموقع الإلكتروني Tmz.com إن الممثل البريطاني شون كونري، الذي توفي قبل شهر مات بقصور رئوي تنفسي واختلال في نشاط القلب، وذلك استنادا إلى شهادة وفاته الرسمية.

وأوضح أن الرجف الأذيني أثر بدوره على وظائف قلبه فرحل وهو يغط في النوم في فراشه بمنزله في جزر الباهاما يوم 31 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 90 عاما بعد معاناته من الخرف واختلالات صحية خلال السنوات الأخيرة. وترك شون كونري وراءه أرملة وابنين ومشوارا سينمائيا ثريا دام 50 عاما. شون كونري اشتهر عالميا وعلى مدى سنوات طويلة بدوره في سلسلة جيمس بوند الجاسوس البريطاني الخيالي.

وقالت أسرته إن رماده، بعد حرق جثمانه، سيتم نثره في مسقط رأسه في اسكتلندا، وأيضا في الباهاما، وفقا لـ: “أمنيته الأخيرة” على حد تعبير أرملته.

المصدر: موقع Tmz.com

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