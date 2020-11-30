ليبيا – اعتبر المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم أن اجتماعات أعضاء مجلس النواب لم تعطِ أي إشارات مؤكدة على اتفاق محدد واضح الملامح، خصوصًا مع وجود تباين في التصريحات كبير جدًا بين كل الكتل الممثلة للنواب والذين اجتمعوا في المغرب.

بوخشيم قال في تصريح لموقع “إرم نيوز” : إن اختلاف تفسير كل مجموعة من النواب لما حدث يعطي دلالة على أن هناك صراعًا قادمًا في غدامس، مبينًا أن تصريح النائب المقاطع علي بوزعكوك المقيم في لندن، والذي سيشارك في غدامس، يعطي دلالة واضحة على وقوع هذا الصراع.

وبيَّن “أن بوزعكوك أكد وجود اتفاق مبدئي عقب جلسة طنجة أسفر عن إطلاق مجموعة من اللجان تعد لاجتماع غدامس، وستكون من مهامها تغيير اللائحة الداخلية، وتحديد دورة برلمانية لا تزيد عن 6 أشهر، واختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب، والاتفاق على مقر انعقاد البرلمان”.

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