إسبانيا – كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الدولي البلجيكي إيدين هازارد خلال المباراة التي جمعت النادي الملكي ضد ديبورتيفو ألافيس أمس الأول.

وقال ريال مدريد في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجراها اليوم لاعبنا إيدين هازارد، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيمن”.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب جناحه الأيسر، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أشارت إلى أن غيابه سيستمر 15 يوما على الأقل.

وعانى النجم البلجيكي من إصابات عدة منذ انتقاله إلى صفوف النادي الملكي صيف 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي لمدة خمس سنوات مقابل 115 مليون يورو.

وسيغيب هازارد عن مباراة فريقه ضد مضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المسابقة القارية العريقة.

المصدر: “أ ف ب”

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