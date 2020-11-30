زوجان من الباندا العملاقة يعودان إلى الصين بسبب نقص الخيزران في كندا

زوجان من الباندا العملاقة يعودان إلى الصين بسبب نقص الخيزران في كندا

الصين – عاد اثنان من حيوانات الباندا العملاقة، امس، إلى موطنهما جنوب غربي الصين قبل انتهاء فترة إقامتهما المقررة في حديقة حيوان كندية.

وأفادت وكالة “شينخوا” بأن عودة “دا ماو” و”إر شون” المبكرة جاءت إثر تسبب جائحة كورونا في تعطيل إمدادات الخيزران التي تتغذى عليها حيوانات الباندا.

ووصلت رحلتهما المستأجرة إلى مدينة تشنغدو حاضرة مقاطعة سيتشوان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد للخضوع للحجر الصحي، حسبما أعلنت قاعدة تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت حديقة حيوان كالجاري الكندية، التي أعيد الزوجان منها، إن قيود السفر بسبب مرض “كوفيد-19” جعلت من الصعب نقل الخيزران لإطعام الباندا. وبعد مفاوضات، اتفق الجانبان الكندي والصيني على إعادة زوجي الباندا إلى الصين قبل الموعد المحدد.

ووصل زوجا الباندا إلى كندا في عام 2013 كجزء من اتفاقية مدتها 10 سنوات بين كندا والصين بشأن حماية الحيوان والبحث في هذا الشأن.

المصدر: “شينخوا”

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