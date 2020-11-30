ليبيا – اعتبرت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران أن عقيلة صالح ساهم منذ بداية عمل مجلس النواب في تشتيته وعدم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس، وأيضًا عدم قيام مجلس النواب بتنفيذ استحقاقاته الدستورية والقانونية.

عمران وصفت المجلس في تصريح لموقع “عربي21” القطري بأنه فاشل بكل المقاييس، مشيرة إلى أن هجوم صالح الآن موجه للجهود المبذولة حاليًا للم شمل مجلس النواب في جلسة رسمية، سيكون أول محاورها تغيير رئاسة المجلس؛ يعني تغيير عقيلة، لذلك سيسعى الأخير لعرقلة هذا الاجتماع وأي توافق، بحسب قولها.

وبخصوص قدرة ملتقى الحوار السياسي على حسم المناصب القيادية في البلاد ومنها رئاسة الحكومة والرئاسي الجديد، قالت عمران: “من غير المتوقع على المدى القريب التوصل لاتفاق بهذا الخصوص لكثرة الخلافات وتعددها بين أعضاء الملتقى”.

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