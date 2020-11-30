الولايات المتحدة – قفزت عملة “بيتكوين” الرقمية فوق مستوى 19 ألف دولار اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي قلص مكاسبها لعام 2020.

وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 5.9 بالمئة إلى 19263 دولارا، بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش، مقتربة من مستواها القياسي البالغ 19666 دولارا، وفقا لوكالة “رويترز”.

ويأتي ذلك بعد الخسائر الحادة التي أصابتها الأسبوع الماضي عندما وصل سعرها إلى حوالي 16200 دولار، يوم الخميس.

وارتفعت أيضا معظم العملات المشفرة العشر الأخرى من حيث القيمة السوقية، والتي عادة ما تتبع اتجاه “البيتكوين”، عدا عملة Ripple’s XRP، التي خسرت 1.7% من قيمتها، وعملة Tether التي هبطت بنسبة 0.5%.

ويقول محللون، إنه قبل الركود الذي أصاب البيتكوين الأسبوع الماضي، شهدت العملة ارتفاعا هائلا دفع سعرها إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا، لكنها أخفقت الوصول إلى ذروة غير مسبوقة وبدأت في الغرق بعد فترة وجيزة من تجاوز عتبة 19000 دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2017.

المصدر: وكالات

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