ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح قلمة أن الدعوة التي وجهتها المغرب لتوحيد مجلس النواب وقع عليها خلاف، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان تسلم الدعوة متأخرة جدًا بالتزامن مع دعوة مصر لاجتماع للبرلمانيين.

قلمة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الإثنين شدد على ضرورة تغلب النواب على الخلافات مع وجود التنازلات، معتبرًا أن الخلاف عميق وقانوني ولا يمكن أن يجتمع مجموعة في مجلس النواب ويتخذوا رئاسة للمجلس بطريقة ما.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع مجلس النواب برئاسته في طبرق وقطع شوطًا كبيرًا في هذا الحوار، مبينًا أنه من ناحية منطقية إن كان الموضوع والهدف تغيير الرئاسة، فيجب اجتماع المجلس وعلى ضوء اللائحة الداخلية يمكن تغييرها.

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