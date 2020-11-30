مات محترقا داخل سيارته خلال النوم بعد يوم تطوعي شاق لمساعدة الفلاحين المحتجين

الهند – لقي هندي في الـ 55 من عمره حتفه محترقا وهو نائم داخل سيارته ليل السبت على أطراف منطقة دلهي – هاريانا في الهند، وذلك بعد مشاركته في احتجاجات الفلاحين ضد قانون إصلاح قطاعهم الزراعي.

كان الضحية جاناك راج، وهو أحد سكان قرية دانولوة في منطقة بارنالا، مصلحا للجرارات، ذهب إلى دلهي متطوعا لإصلاح عربات وآليات المزارعين المحتجين على القوانين الفلاحية الجديدة التي تنوي الحكومة تنفيذها بعد نجاحها في تمريرها في البرلمان.

عندما أتم جاناك عمله في مساعدة المحتجين المعتصمين في ساعة متأخرة من الليل، قرب منطقة باهادورغاره، نام في سيارته التي سرعان ما اندلعت فيها النيران لأسباب مجهولة وقضت عليه دون أن يتمكن من إنقاذ نفسه بالخروج من السيارة، حسب تصريحات مسؤولين في المنطقة. وقال أحدهم إن جاناك راج، الناشط بقوة في اتحاد الفلاحين الهنديين “سيبقى اسمه خالدا في تاريخ حركة الفلاحين العمالية التي حزنت كثيرا لهذه النهاية الأليمة لرفيق دربها”.

ويحتج آلاف الفلاحين في محيط دلهي بالاعتصام في الفضاء العام لليوم الرابع على التوالي للتعبير عن رفضهم للقوانين الـ 3 التي تشكل رزنامة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الهندية المركزية إدخالها على القطاع الفلاحي في البلاد، والذي يحرم أحدها الفلاحين من بيع محصولهم للإدارات الحكومية المحلية بأسعار معتدلة ومعروفة مسبقا، ويجعلهم تحت رحمة تجار الحبوب.

المصدر: القناة التلفزيونية الهندية NDTV

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