مصادر : “أوبك” تتفق على الانتظار حتى الثلاثاء للتوصل لتوافق مع شركائها على سياسة تخفيضات الإنتاج

مصادر : “أوبك” تتفق على الانتظار حتى الثلاثاء للتوصل لتوافق مع شركائها على سياسة تخفيضات الإنتاج

فيينا – أعلنت ثلاثة مصادر بمجموعة “أوبك+” أن منظمة الدول المصدرة للنفط اتفقت على الانتظار حتى يوم الثلاثاء للتوصل لتوافق مع الدول غير الأعضاء على سياسة تخفيضات الإنتاج في العام 2021.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر مشارك في المباحثات قوله إن المشاركين في اللقاء الوزاري لدول “أوبك” قرروا تأجيل الحسم في مسألة وضع آلية لتخفيض الإنتاج مطلع العام المقبل حتى لقاء يوم 1 ديسمبر، الذي سينضم إليه وزراء الدول غير الأعضاء.

وقال المصدر: “نعم لقد قرروا التأجيل إلى يوم الثلاثاء، كي يناقشوا ذلك مع الدول الأخرى”.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares