عُمان – توج نادي ظفار بطلا لكأس السلطان في عُمان، اليوم الأحد، بعد فوزه على العروبة في المباراة النهائية بركلات الجزاء 5-4 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقبل بداية المباراة، وقف اللاعبون دقيقة حداد على روح الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، إضافة إلى دخول عدد من الأطباء والممرضين ممن ساهموا في مكافحة كورونا، إلى أرضية الملعب.

وفي الشوط الأول، كانت معظم فتراته لمصلحة نادي ظفار، إلا أن تألق حارس العروبة، منعهم من تسجيل أي تقدم.

واستمر ظفار في ضغطه خلال الشوط الثاني، ومحاولا خطف هدف المباراة غير أن محاولات الزعيم تصدى لها الحارس المتألق عبد العزيز الحسني.

وفي الدقيقة 51 تلقى أحمد الخميسي البطاقة الحمراء بعد تعرضه للاعب العروبة أحمد سليم، ليكمل ظفار المباراة بـ10 لاعبين.

ولم يتغير الحال في الأشواط الإضافية، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء، التي أخفق نادي العروبة فيها بعد تضييع لاعبه ثويني حديد الركلة الخامسة، لينتهي اللقاء بفوز نادي ظفار بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وسلم الكأس وزير الثقافة والرياضة والشباب، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، في المباراة التي أقيمت على استاد المجمع الرياضي بالرستاق بحضور عدد من المسؤولين، ونحو 100 مشجع لكل فريق.

وعادل ظفار الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الكأس الذي كان مسجلا باسم فنجاء بـ 9 ألقاب.

المصدر: وكالات

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