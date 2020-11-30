مصر – كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، عن توقعات وزارته لأسعار النفط في 2021، وعن المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة، ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه مصر لأن تصبح مصدر إقليميا للطاقة.

وقال وزير البترول المصري، إنه لا يتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2021، ويتوقع سعرا حول 50 دولارا للبرميل.

وعن المشاريع المستقبلية لبلاده، قال الوزير: “هناك الكثير من المشروعات القادمة مع (إيني) الإيطالية، الذين نعتبرهم شركاءنا الاستراتيجيين”، وأضاف، أن “إيطاليا هي بوابة أوروبا للغاز”.

وتعد شركة “إيني” الإيطالية شريكا استراتيجيا لمصر في عدة مشروعات، أبرزها حقل “ظهر” للغاز الطبيعي.

وفي وقت سابق، قال وزير البترول المصري إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 46 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وتستهدف وزارة المالية المصرية، أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

(الدولار = 15.61 جنيه مصري)

المصدر: رويترز

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