روسيا – أعرب المدير العام للناقلة الروسية “إيروفلوت” ميخائيل بولوبويارينوف، أن تتمكن الشركة الروسية من استعادة الحركة الجوية اعتبارا من أبريل 2021، وإلا فسيتعين عليها مراجعة خطط التطوير.

وقال المسؤول، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) للسياسة الاقتصادية: “نأمل أنه ابتداء من أبريل القادم سنتمكن من استعادة الحركة الجوية، نشعر بأن الحركة قد بدأت في التعافي، لكن إذا شهدنا موجة ثانية من وباء كورونا، أو شيئا آخر، في أبريل، فسنضطر إلى إعادة النظر في خططنا”.

ووفقا للمسؤول فإن الشركة لا تخطط لمراجعة استراتيجيتها حتى العام 2028 على الرغم من الجائحة، حيث تتوقع الناقلة الروسية أنها ستنقل بحلول ذلك الوقت 130 مليون مسافر.

وفي وقت سابق حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، من أن حركة المسافرين الجوية لن تعود إلى مستويات ما قبل وباء كورونا قبل العام 2024.

وأوضح الاتحاد أن وباء كورونا شكل تحديا لصناعة الطيران العالمية في الكفاح من أجل البقاء في عام 2020، وأنه من غير المتوقع أن تعود أحجام الركاب إلى مستويات 2019 حتى عام 2024 على أقرب تقدير، مشيرا إلى أن الخسائر الفادحة التي أصابت الصناعة سوف تستمر بعد العام 2021.

المصدر: نوفوستي

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