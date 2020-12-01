ليبيا – قال العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن أبرز الملفات التي نوقشت مع وفد مجلس الدولة الإستشاري خلال الاجتماع ركزت بالدرجة الأولى على مجريات حوار تونس، وكيفية التقييم السابق، وكيفية الذهاب لجلسات الحوار القادمة.

الرعيض أكد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد على أن هناك توافقًا كبيرًا بين اعضاء الوفدين على ضرورة التنسيق والإسراع للتوصل إلى حل للازمة؛ لأن ليبيا تعاني بسببها من قلة الموارد والمشاكل الاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى أن اجتماع غدامس الرسمي بحضور 140 نائبًا يعني عودة مجلس النواب للعمل، وأن القرارات والإجراءات ستتخذ مع مجلس الدولة ستكون نافذة، معتبرًا أن أكبر مشكلة تمر فيها ليبيا الآن هي عدم تغير المناصب السيادية.

كما أضاف: “سيلمس الجميع الجدية؛ لأن مجلس النواب لم يعقد جلسة رسمية من سنوات، ولكن هذه المرة مجلس النواب التأم، وجود مجلس النواب يدعم الحوار السياسي والمخرجات ويعيد الدولة”.

وأبدى استعدادهم لتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي بشكل عاجل، كما أنه سيتم تغيير جميع المناصب السيادية، مؤكدًا على وقوفهم مع كل من يستدعي تغييره، لإصلاح الوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا.

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