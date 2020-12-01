ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الإثنين مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، يضم كلًا من المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ومدير عام إيني للموارد الطبيعية، ومدير العلاقات، وحضر عن الجانب الليبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

الاجتماع يأتي بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز، ومتابعة مشاريع الشركة في ليبيا، وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في انعاش الاقتصاد الليبي.

وبحث المجتمعون الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة، ومناقشة ما اتفق بشأنه في اجتماعات سابقة، من إمكانية دعم شركة إيني لقطاع الكهرباء في ليبيا.

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