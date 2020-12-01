ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي طاهر الطيب على مسألة تكثيف تركيا من عملياتها في غرب ليبيا وسعيها إلى إعلان قاعدة الوطية قاعدة تركية رسمية، إضافة إلى أهداف أخرى.

الطيب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال إن تركيا تحصلت على مكاسب كبيرة عبر تدخلها في ليبيا بأوامر من حكومة فائز السراج، مشيرة إلى أن الخطوات الأخيرة في ليبيا تسعى من خلالها تركيا إلى تعزيز ترسانتها العسكرية في ليبيا، لتكون لاعبًا قويًا في المرحلة المقبلة من عمر ليبيا.

وأوضح أن أنقرة تريد أن تثبت لأمريكا أنها أصبحت أقوى على الأرض في ليبيا، ويجب أن يكون لها كلمة مسموعة في السياسة الليبية وأسس الحل المزمع تحقيقه عن طريق البعثة الأممية.

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