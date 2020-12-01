العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها صدرت أكثر من 81 مليون برميل نفط خلال شهر نوفمبر المنصرم وبإيرادات تجاوزت الـ3 مليارات دولار أمريكي.

وذكرت الوزارة، أن “مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة من النفط الخام لشهر نوفمبر 2020، بلغت81 مليونا 262 ألفا و376 برميلا، بإيرادات بلغت 3 مليارات و394 مليونا و 988 ألف دولار”.

وأضافت، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة 78 مليونا و190 ألفا و 444 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و819 ألفا و169 برميلا، أما الكميات المصدرة إلى الأردن فبلغت 252 ألفا و763 برميلا”.

وأشارت الوزارة إلى أن “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2 مليون و709 آلاف برميل، بمعدل سعر البرميل الواحد 41.778 دولار”.

المصدر: RT

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